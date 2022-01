"Lo ribadisco per l'ennesima volta: nessun nostro cliente ha mai avuto dei favoritismi politici grazie a me. È un fatto incontestabile, non un'opinione. Non è più tollerabile dovermi difendere da accuse per fatti che non ho mai commesso". Così Davide Casaleggio che annuncia: "Il 2022 sarà un anno di cambiamenti".

Per il presidente della Casaleggio Associati, inoltre, nell' l"'affaire Moby", la società "è parte lesa".