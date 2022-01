Quirinale: Renzi, oggi riunione con grandi elettori Iv, sono 45

"Ci riuniamo oggi con i grandi elettori di Italia viva, che sono 45, quindi non tantissimi, per decidere come aiutare la scelta". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi parlando delle elezioni per il prossimo capo dello Stato, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai uno.

"Noi - ha detto Renzi - abbiamo bisogno di un presidente della Repubblica per 7 anni che abbia tra i grandi obiettivi, quello di aiutare il governo a gestire la fine della pandemia, spendere i soldi europei e confermare l'alleanza atlantica. Su questi temi bisogna capire se il centrodestra, che ha più numeri del centrosinistra, avrà la possibilità di fare una proposta o no". E sull'ipotesi di un mandato bis di Mattarella, ha aggiunto: "Non ce le vedo tutte le forze politiche che chiedono a Mattarella di restare, secondo lei Salvini va a chiedergli di farlo? ".