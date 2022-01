Sassoli: Consiglio Marche osserva minuto di silenzio

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - Minuto di silenzio in Consiglio regionale delle Marche per ricordare il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, morto nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, all'età di 65 anni. In apertura di seduta gli interventi dei rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari, introdotti dal presidente dell'Assemblea per esprimere unanimemente stima e di riconoscimento delle doti morali, politiche e umane nei confronti del presidente Sassoli.

"L'abnegazione, la coerenza, lo spirito europeista, l'impegno affinché ogni cittadino potesse sentirsi partecipe delle istituzioni europee", sono alcuni tratti sottolineati dal presidente Latini che ha ricordato la capacità di Sassoli di rilanciare e valorizzare il Parlamento europeo nel corso della pandemia, con richiami all'identità comune e all'importanza di sostenersi a vicenda. Sono stati anche ricordati le visite di Sassoli a Palazzo delle Marche, l'ultima risalente al settembre del 2016 per partecipare ad un incontro dedicato alle politiche sociali.

Tra gli intervenuti i consiglieri Antonio Mastrovincenzo, delegato dal capogruppo del Pd, Renzo Marinelli (Lega), Marta Ruggeri (M5s), Jessica Marcozzi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Carlo Ciccioli (FdI). In chiusura anche l'intervento del presidente della giunta Francesco Acquaroli. Listato a lutto il Gonfalone della Regione Marche accanto allo scranno dell'Ufficio di presidenza. (ANSA).