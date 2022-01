Anche la deputata Usa Ocasio-Cortez è positiva al Covid

La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è risultata positiva al Covid, ha riferito il suo ufficio in una nota stando ai media Usa. "Si sono manifestati sintomi ed è in convalescenza a casa", si precisa, sottolineando che "la deputata ha ricevuto la dose booster (del vaccino) in autunno e incoraggia tutti a fare lo stesso e a seguire le linee guida della autorità sanitarie".

Negli Stati Uniti le indicazioni prevedono che chi risulta positivo e manifesta sintomi debba isolarsi per almeno cinque giorni, dopodiché si può interrompere l'isolamento in assenza di febbre per 24 ore. Secondo il sito govtracker.us, oltre 100 membri del Congresso hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia.