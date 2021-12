Presidente Cei card. Bassetti di nuovo positivo Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, è di nuovo positivo al Covid. L'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve è' asintomatico e le sue condizioni sono definite buone. A comunicarlo è il vescovo ausiliare mons.

Marco Salvi, annunciando che "tutti gli impegni pastorali del cardinale, nel periodo natalizio, sono stati annullati". "Il cardinale Bassetti - ha riferito il presule secondo quanto si legge in una nota della diocesi -, dopo l'insorgenza di alcuni sintoni influenzali si è sottoposto, nella mattina 25 dicembre, al tampone molecolare risultando positivo al Covid-19".

Il card. Bassetti "si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado ed attualmente è asintomatico, venendo monitorato costantemente" ha annunciato monsignor Salvi.

Poco più di un anno fa il card. Bassetti aveva contratto il virus, guarendo dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero.

Alcune trascorse in terapia intensiva. (ANSA).