Gli auguri della presidenza della Repubblica, le riprese con un drone del Quirinale

Arrivano con un breve video, postato sui social, gli auguri della Presidenza della Repubblica per Natale. Le immagini sono riprese con un drone: prima viene immortalato l'esterno del Palazzo dall'alto, al tramonto, poi l'immagine mette a fuoco una doppia stella con i colori del tricolore per entrare all'interno e riprendere un albero di Natale addobbato con palline in gran parte di color rosso e una rappresentazione della natività. Il video si chiude con una ripresa notturna del cortile e la scritta 'Auguri'.