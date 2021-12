Salvini incontra Draghi: 'Interverremo a brevissimo sulle bollette per famiglie e imprese"

"Abbiamo deciso di intervenire a brevissimo per tagliare i rincari di luce e gas per famiglie e imprese". Lo dice Matteo Salvini uscendo da Palazzo Chigi, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi.





Palazzo Chigi conferma che durante il colloquio sono stati affrontati temi legati all'andamento della situazione epidemiologica, al Pnrr e al caro energia. Inoltre "è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività".

Con Draghi "non abbiamo parlato" di quanto dai lui detto ieri in conferenza stampa, dice ancora Salvini, "le interpretazioni sulle candidature le lascio a voi giornalisti: io di Quirinale fino a gennaio non parlo". Nella serata di ieri il leader della Lega si era esposto quasi citando Lorenzo il Magnifico dicendo "Se togli una casella autorevole come Draghi del doman non ci sarebbe certezza". E aveva assicurato: "Conto di poter lavorare ancora con questa squadra".