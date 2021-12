Assegno unico verso il via libera definitivo al Consiglio dei ministri

E' atteso oggi in Consiglio dei ministri il via libera definitivo al decreto attuativo dell'assegno unico. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni parlamentari e torna adesso in Cdm per il passaggio finale. Da gennaio sarà possibile fare domanda per avere l'assegno per i figli.

La giornata politica vede anche l'atteso arrivo in Senato del maxiemendamento alla manovra, mentre il voto è previsto per domani. Sempre a palazzo Madama oggi sarà esaminato dall'aula anche il dl Recovery.

Intanto il M5s precisa: "Non sono attribuibili al superbonus le distorsioni di cui parla Draghi". Sui lavori di ristrutturazione sotto i 10mila euro non si applicherà la stretta antifrodi. Il Governo chiede intanto ai grandi produttori di energia di aiutare le famiglie di fronte al caro

bollette.