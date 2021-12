Ricci (Ali),allarme contagi bimbi, subito Green pass scuole

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Subito il Green pass nelle scuole per arginare il picco di contagi tra i più piccoli. A chiederlo è il presidente delle Autonomie Locali Italiane, e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. "I sindaci - scrive - hanno ben chiara la situazione sui loro territori, che è inequivocabilmente critica e molto preoccupante, per questo abbiamo chiesto nei giorni scorsi attraverso un appello al premier Draghi, al ministro della Salute Speranza e al ministro dell'Istruzione Bianchi provvedimenti urgenti per introdurre il Green Pass nelle scuole.

Dobbiamo evitare in ogni modo, con qualsiasi strumento, di tornare indietro e chiudere le scuole". (ANSA).