Manovra: stop 'tassa tavolini' per 3 mesi, pure per ambulanti

Stop al pagamento della cosiddetta 'tassa sui tavolini' per i primi tre mesi del 2022: è quanto prevede uno degli emendamenti riformulati alla manovra su cui hanno trovato un'intesa maggioranza e governo. Le risorse stanziate sono pari a 82,5 milioni di euro. Si tratta dell'azzeramento nel primo trimestre del Cup (canone unico patrimoniale, vale a dire l'ex Tosap/Cosap) e vale anche per i "commercianti ambulanti"

Inizierà tra poco una riunione di maggioranza al Senato per fare il punto sulle modifiche alla manovra dopo le intese politiche raggiunte ieri che includono il Superbonus e la cancellazione del tetto Isee per le villette. I senatori sono in attesa delle riformulazioni che dovrebbero tradurre gli accordi anche sul pensionamento anticipato degli edili, sulla proroga dello stop per tre mesi della tassa sui tavolini e del raddoppio del bonus mobili. Alle 11.30 è convocata la commissione Bilancio del Senato ma non è detto che le votazioni sugli emendamenti alla manovra inizino subito: potrebbero slittare ancora al pomeriggio. Il testo atteso in Aula per domattina non approderà all'esame dell'Assemblea prima di metà settimana, probabilmente solo giovedì 23, e il voto - sui già si annuncia la fiducia - dovrebbe arrivare nella stessa giornata. Il provvedimento passerà poi, dopo Natale, all'esame della Camera per un via libera blindato a un soffio dall'esercizio provvisorio.