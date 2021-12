Quirinale, Tajani a Letta: no a veti, Berlusconi ottimo al Colle

"Berlusconi è l'unico che ha fatto stare ad un tavolo Bush e Putin: se volesse farlo sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Porre veti è un errore, bisogna dialogare e confrontarci poi vedremo. Salvini e Meloni sono sempre stati leali. Il centrodestra è e sarà coeso nel giorno della presentazione della candidatura e del voto". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando alla Coldiretti.

"Non è vero che non c'è mai stato un Presidente leader, Saragat è stato per decenni il leader del Psdi, non c'entra nulla...Credo che il Presidente debba essere un politico: la stagione dei tecnici non può durare all'infinito. Avendo fatto per vent'anni il giornalista, pretendo il rispetto della politica. La politica non può abdicare al proprio ruolo. I rappresentanti devono essere eletti: l'ultimo premier eletto è stato Berlusconi", ha aggiunto Tajani.

Il tavolo proposto da Salvini? "E' una buona idea, se riesce a concretizzarsi". Così Giorgia Meloni, arrivando a Coldiretti, sul tema del Quirinale. Poi su Berlusconi dice: "La carta Berlusconi resta ancora in campo, ne riparliamo a gennaio come dice Letta".

"Io ho invitato i miei colleghi segretari di partito e li inviterò, possibilmente anche prima della fine dell'anno, a incontrarci per parlarne a un tavolo, non sui giornali. Ho avuto l'ok da parte di tutti. Una volta approvata la legge di bilancio, li inviterò di nuovo a Roma per discutere e prevenire problemi, perché non voglio pensare a un gennaio di confusione, di trenta votazioni. Ne parlerò coi segretari di partito quando ci troveremo tutti insieme". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando degli incontri per l'elezione del presidente della Repubblica.

"Speriamo di approvare la legge di bilancio, un attimo dopo cominceremo ad afferrare un metodo e un criterio" per il Quirinale. "Se ci sarà un confronto più ampio possibile e trasparente offriremo ai cittadini le più ampie garanzie di pervenire a una personalità che possa rappresentare tutti e ci renda orgogliosi di essere italiani, guardandolo in tv o incontrandolo negli appuntamenti istituzionali". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea di Coldiretti.