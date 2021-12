Mattarella giunto in Vaticano per visita di congedo al Papa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da papa Francesco per la visita di congedo in vista della fine del mandato settennale. L'udienza del Pontefice al capo dello Stato è programmata nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico.

Il corteo presidenziale proveniente dal Quirinale, percorsa Via della Conciliazione, è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane, per dirigersi al Cortile di San Damaso, da dove il presidente Mattarella salirà alla Terza Loggia del Palazzo apostolico per l'incontro con papa Bergoglio.

Dal primo incontro, il 18 aprile 2015, in Vaticano, il Pontefice e il capo dello Stato italiano hanno avuto numerosi incontri in questi anni, inclusa la visita del maggio 2017 del Papa al Quirinale. Mattarella ha partecipato a diversi appuntamenti pubblici presieduti dal Papa, in Vaticano ma anche a Roma come l'incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nella piazza del Campidoglio il 20 ottobre 2020. Il capo dello Stato aveva presenziato anche a Bari all'evento della Cei "Mediterraneo frontiera di pace", nel febbraio 2020.

Per tutto il settennato, Mattarella e il Papa hanno mantenuto un rapporto di grande calore e cordialità, di profonda condivisione e anche amicizia personale. Nell'udienza di oggi, non potranno mancare gli auguri del capo dello Stato al Pontefice, che proprio domani compie 85 anni.