Quirinale: Letta, presidente mai stato un leader politico

"Il ruolo del presidente della Repubblica è unico, così lo hanno disegnato i costituenti. Rappresenta un arbitro, un motore, un garante che dà voce a tutti i cittadini. Da qui si capisce la delicatezza del profilo che deve avere il presidente della Repubblica e rivedendo i 12 presidenti viene fuori che non c'è mai stato nessun leader o capo politico. E non è un caso. Richiede una figura di spiccata sensibilità delle istituzioni. Questo non sarà banale nella scelta". Lo dice il segretario Pd Enrico Letta a ilSole24ore.com.

"Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, consensuali, in grado di rappresentare tutto il Parlamento".

Parole, quelle del segretario del Pd che d fatto stoppano la corsa al Colle di Silvio Berlusconi. "Berlusconi - dice intanto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a Rainews24 - non ha mai affermato di volersi candidare al Quirinale. Siamo noi che glielo abbiamo proposto, perché è l'uomo più adatto con Mario Draghi per dare prestigio e forza al nostro Paese, a livello nazionale ed internazionale".