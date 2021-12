Bollette: verso esame norme per taglio costi in Cdm

Il dossier bollette potrebbe tornare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio. A quanto si apprende da diverse fonti di governo, le norme per il taglio potrebbero essere illustrate dal ministro dell'Economia, Daniele Franco. L'Arera comunicherà l'aggiornamento dei prezzi per il primo trimestre 2022 a fine dicembre.

"In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione sui prezzi dell'energia di fronte alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.