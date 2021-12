Camera, al via l'esame in Aula del ddl sul fine vita

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul testo unico che contiene le norme sul fine vita. Il dibattito impegnerà l'intera mattinata e parte del pomeriggio. Gli iscritti a parlare sono una quindicina.

"È un giorno storico per i diritti civili in questo paese: l'approdo in aula del testo sul fine vita, dopo tre anni dalla sua prima calendarizzazione e molti rinvii, concretizza la possibilità di far fare un salto in avanti al nostro paese che potrà dotarsi di norme certe per andare incontro ai malati senza speranza. Io penso che si tratti di un buon testo al quale hanno partecipato tutti e che riusciremo ad approvarlo: sarebbe un errore gravissimo affossarlo per pretendere di più e confondere questa legge con il tema dell'eutanasia sul quale un referendum , se riuscirà a superare il vaglio di costituzionalità, consentirà agli italiani di esprimersi". Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S, nel giorno in cui inizia il dibattito nell'assemblea di Montecitorio sul fine vita.