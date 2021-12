Mancini ospite alla festa di FdI, riceve un presepe in premio

Il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, è salito sul palco della festa di FdI, Atreju, in corso a Roma. Mancini è stato accolto da Giorgia Meloni, che gli ha consegnato un premio. "Vi ringrazieremo sempre, avete fatto sventolare la bandiera italiana quando c'era bisogno. Ti ringrazio di essere qua", ha detto Meloni parlando degli europei. "Sono stato felice di aver dato una grande gioia agli italiani in un momento difficile", ha risposto Mancini parlando degli Europei. "Il premio è un tradizionale presepe, fatto a mano", ha detto Giorgia Meloni consegnandogli il premio sulle note dell'inno: "Non voglio parlare di politica"