Germania, Scholz eletto cancelliere, si chiude l'era Merkel. Ovazione al Bundestag

Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell'Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Scholz è stato nominato cancelliere dal presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino al castello di Bellevue. Dopo l'elezione al Bundestag e la nomina al Quirinale tedesco, ci sarà il giuramento in Parlamento.

Olaf Scholz, che prenderà le consegne dalla Bundeskanzlerin alle 15 in cancelleria. Scholz, 63 anni, guiderà la coalizione cosiddetta "Semaforo", costituita da Spd, Verdi e Liberali dopo aver vinto le elezioni l 26 settembre. Dopo 16 anni al governo, l'Unione (Cdu-Csu) andrà all'opposizione. Un lungo applauso con ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all'inizio della seduta parlamentare, nel corso della quale sarà eletto il socialdemocratico Olaf Scholz come prossimo cancelliere della Repubblica federale tedesca.

Scholz verrà eletto al Bundestag a partire dalle 9, alle 10.30 è atteso dal presidente Frank Walter Steinmeier al castello di Bellevue per la nomina. La seduta parlamentare riprenderà alle 12 per il giuramento del Bundeskanzler, che con il nuovo esecutivo tornerà al Quirinale tedesco dal Capo dello Stato.