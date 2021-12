Quirinale: Conte, mi presenterò alle politiche

"La ragione politica" del no alle suppletive "è che un leader che sta realizzando questo progetto ha l'ambizione di presentarsi col M5s alle politiche, con un programma di governo per migliorare la società. Vorrei entrare dalla porta principale". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a 'L'aria che tira' su La 7.

"Il M5s non ha come candidato Silvio Berlusconi. Rispetto il leader di un'altra forza politica, ma abbiamo bisogno di un presidente che possa unire il Paese e sia garante di tutti, non solo di una parte", ha aggiunto Conte.

"I percorsi, gli obiettivi, i principi e i valori" di Fi e M5s, se mai sono stati simili, "nel tempo si sono dimostrati diametralmente opposti. C'è rispetto nei confronti di una figura che ha avuto un ruolo importante nel Paese, ha fatto anche alcune cose buone. Ma, sicuramente, complice un conflitto pervasivo di interessi, ha compiuto dei passaggi che non sono nel dna del M5s".

"Vedrei bene una donna al Quirinale, senz'altro". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda durante 'L'aria che tira' su La 7. Poi, parlando di un nome a cui sta pensando per il Colle, Conte ha risposto. "Ho in testa un profilo: una personalità di cui poter essere tutti orgogliosi".