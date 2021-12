Papa: chiude viaggio a Cipro e in Grecia,oggi rientra a Roma

(ANSA) - ATENE, 06 DIC - Dopo la visita di ieri all'isola di Lesbo, dove ha visitato il campo profughi cinque anni dopo la prima visita del 2016, papa Francesco chiude oggi il suo viaggio a Cipro e in Grecia, 35/o all'estero del suo Pontificato, e fa rientro in Italia.

Oggi ad Atene, alle 8.15 locali presso la Nunziatura, il Pontefice riceverà la visita del presidente del Parlamento greco Konstantinos Tasoulas.

Seguiranno, alle 9.45, l'incontro con i giovani alla Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a Maroussi, alle 11.15 la cerimonia di congedo all'aeroporto di Atene, e alle 11.30 la partenza per Roma-Ciampino, con arrivo previsto alle 12.35.

