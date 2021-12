Il Papa oggi tra i rifugiati a Lesbo, poi messa ad Atene

Nella penultima giornata del suo viaggio a Cipro e in Grecia, papa Francesco va oggi tra i rifugiati fermi nell'isola di Lesbo, da lui già visitata il 16 aprile 2016. Il Pontefice si recherà nel 'Reception and Identification Centre' in località Mavrovouni, l'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati a Mytilene, capoluogo dell'isola. Sostituisce il centro di accoglienza e identificazione di Mória, meglio conosciuto come Mória Refugee Camp, o semplicemente 'Mória', che è stato il più grande campo profughi d'Europa fino al settembre 2020, quando è stato distrutto da un incendio. Si trovava fuori dal villaggio di Mória, vicino a Mytilene, ed è lì che Francesco si recò in visita cinque anni or sono. La nuova area attrezzata a Mytilene viene chiamata spesso dai greci 'Mória 2.0' ed accoglie migliaia di persone, anche se meno del precedente campo.



La partenza in aereo del Papa da Atene è prevista alle 9.15 locali, con arrivo all'aeroporto di Mytilene alla 10.10. Francesco si recherà quindi al 'Reception and Identification Centre' di Mavrovouni, dove alle 10.45 visiterà i rifugiati. Alle 12.15 il volo di ritorno ad Atene, con arrivo alle 13.10.



Nel pomeriggio, nella capitale ellenica, alle 16.45 la messa nella 'Megaron Concert Hall' e alla 19.00 la visita di cortesia che l'arcivescovo ortodosso Ieronymos II renderà al Pontefice presso la Nunziatura apostolica.