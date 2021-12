Occhiuto: 'Da lunedì obbligo di mascherina in Calabria'

"Entro stasera firmerò un'ordinanza con la quale dispongo, da lunedì 6 dicembre, l'obbligo per tutta la popolazione over12 di indossare la mascherina, anche all'aperto, su tutto il territorio regionale". E' quanto fa sapere il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

"Una misura che ritengo necessaria - prosegue Occhiuto - per tentare di arginare i contagi. Renderemo disponibili le scorte di mascherine contenute nei magazzini della Regione per i Comuni che ne avessero necessità". Oggi in Calabria si sono registrati 456 nuovi contagi e sono aumentati i ricoveri sia in terapia intensiva, sia nei reparti di cura. "I contagi continuano a salire - sottolinea Occhiuto in una nota - e con loro una conseguente pressione sulla rete ospedaliera. Ci avviciniamo a grandi passi ai giorni di festa, e le nostre città saranno piene di calabresi, dapprima impegnati negli acquisti pre-natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare il Natale e il Capodanno. Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità.