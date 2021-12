'Nostalgia di futuro', premio alla carriera a Giulio Anselmi

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - NewsMedia4Good, progetto che guarda al futuro dell'editoria supportata dall'IA e da Metaverso, è stato al centro della 13/a edizione di Nostalgia di Futuro, l'evento annuale organizzato a Roma, nella sede della Fieg, da Osservatorio TuttiMedia, network europeo che riunisce i media e le aziende attenti alla transizione digitale. L'Osservatorio ha assegnato il premio alla carriera a Giulio Anselmi, presidente dell'ANSA ed ex presidente della Fieg, che ha insistito sulla "qualità" come elemento che lega tutte le piattaforme di informazione. "Nostalgia di Futuro come titolo di questo evento - ha detto - ben rappresenta un filo continuo all'interno della nostra informazione, di quella storica, di quella contemporanea, di quella futura. Che deve essere seria, credibile, affidabile.

Solo cosi potrà sopravvivere".

Di NewsMedia4Good, dopo l'introduzione di Franco Siddi (presidente TuttiMedia), hanno parlato Derrick de Kerckhove (consigliere scientifico TuttiMedia e docente Polimi); Paolo Liguori (Mediaset); Paolo Benanti (teologo e docente Pontificia Università Gregoriana di Roma); Carlo Branzaglia (coordinatore scientifico Scuola Postgraduate IED Milano) e Costanza Sciubba Caniglia (Harvard University).

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha condiviso in un messaggio l'utilità di NM4G: "Se il nostro obiettivo è un mondo digitale sicuro che sia uno strumento di autonomia per tutti, l'attuazione della tabella di marcia Onu per la cooperazione digitale ci aiuterà a raggiungerlo per creare e promuovere un'informazione utile per connettere i cittadini, per aiutarli a comunicare in modi diversi, al passo con i tempi, ma che permettano a tutti di sentirsi parte integrante della comunità". La commissaria per l'Innovazione, la Ricerca, l'Educazione, la Cultura e la Gioventù, Mariya Gabriel, premiata da Otm con "Donna è Innovazione 2021", ha dedicato in un messaggio il riconoscimento "a tutte le donne impegnate senza sosta in prima linea nella risposta all'emergenza pandemica".

Fabrizio Carotti (direttore generale Fieg), ha detto che la Federazione Italiana Editori Giornali sostiene il progetto perché c'è bisogno di un cambio di passo nell'editoria. (ANSA).