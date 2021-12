Governo valuta contributo solidarietà contro caro bollette

L'emendamento del governo alla manovra confermerà il taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022. E' quanto si apprende da diverse fonti presenti alla cabina di regia a Palazzo Chigi, secondo le quali non si è toccato lo stanziamento alla base dell'accordo raggiunto tra i partiti al ministero dell'Economia per il taglio delle tasse.

Il governo sta pensando a un contributo di solidarietà per sterilizzare almeno in parte gli aumenti dei costi delle bollette energetiche. E' quanto avrebbe annunciato il premier Mario Draghi nella cabina di regia a Palazzo Chigi sulla manovra. L'intervento, a quanto apprende l'ANSA da fonti di governo, sarebbe ancora allo studio e da definire nei dettagli.

"Ci sono valutazioni in corso per migliorare il profilo distributivo della manovra anche per tenere conto delle richieste dei sindacati. Il punto di convergenza sarà un miglioramento del profilo distributivo anche con interventi temporanei che tengano conto delle famiglie più disagiate e del caro bollette". Lo dichiara la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, di Leu, al termine della cabina di regia, lasciando Palazzo Chigi.