Draghi, finalmente assegno unico, strumento semplice e equo

"Finalmente da gennaio si potrà fare domanda di assegno unico, uno strumento semplice, universale per tutte le famiglie a prescindere dalla condizione lavorativa, uno strumento equo perché sostiene più intensamente chi ha un reddito basso". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla conferenza sulla Famiglia. "La famiglia è un bene collettivo essenziale, può e deve essere tutelato dallo Stato. Fin dagli anni 80 però la spesa pubblica per le famiglie è stata stabilmente più bassa rispetto agli altri paesi Ue come Francia Germania, Regno unito", ha aggiunto sottolineando che "bisogna usare le politiche pubbliche per rimuovere gli ostacoli alla scelta di formare una famiglia e mettere le coppie in condizione di avere figli se lo desiderano".

LA CONFERENZA