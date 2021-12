Manovra: Meloni, FdI presenta 785 emendamenti, maggioranza 5505

"Dal numero degli emendamenti presentati dalla maggioranza si vede che non sono d'accordo nemmeno loro su questa manovra: loro ne hanno presentati 5505, noi, all'opposizione, un settimo, 785". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa.

"Proponiamo un fondo di un miliardo di euro per gli indennizzi a chi può soffrire eventuali reazioni avverse ai vaccini: è la cosa più seria da fare sul fronte della campagna vaccinale".

"Il limite all'uso del contante è una misura tafazziana, visto che non esiste in Europa. In più si tratta di una misura che non serve nella lotta all'evasione. Noi proponiamo l'eliminazione di questo limite".

"Il reddito di cittadinanza va abolito perchè mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Ora bisogna raccogliere quelle risorse su incentivi all'assunzione per chi può lavorare e per gli altri l'assegno di solidarietà, a sostegno delle famiglie che non hanno reddito e hanno un disabile o minore o un ultrasessantenne con criteri precisi per quanto riguarda il reddito e Isee, e italiano da almeno 10 anni".