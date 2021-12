Manovra: Bonomi, col Reddito si cerca consenso elettorale

Per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si registra "purtroppo" un ritorno alla battaglia per il consenso effimero elettorale", e "la dimostrazione viene da questa legge di Bilancio" di cui, nel corso dell'assemblea degli industriali a Brindisi, Bonomi cita il rifinanziamento con un miliardo del Reddito di cittadinanza che, "così come è strutturato oggi, ha dimostrato che non riesce a intercettare gli incapienti del nord ed è diventato un disincentivo ad andare a lavorare nel Mezzogiorno".