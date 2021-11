Papa: anche quest'anno Messa notte Natale anticipata 19.30

Papa Francesco celebrerà anche quest'anno la Messa della 'notte' di Natale, il 24 dicembre, alle 19.30. Lo riferisce il portale di informazione vaticana riportando il calendario delle celebrazioni presiedute dal Papa per il periodo di Natale. Lo scorso anno la Messa della notte del 24 dicembre era stata anticipata per via del coprifuoco, due ore prima rispetto all'orario delle 21.30 nel quale si teneva la celebrazione (fin dagli anni in cui Benedetto XVI era il Papa) nella basilica vaticana. Papa Francesco ha stabilito di mantenere l'orario delle 19.30 scelto lo scorso anno.

Il primo appuntamento nel calendario reso noto oggi dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche, così come rilanciato dal portale vaticano, è quello del 23 dicembre alle ore 10.00 per gli auguri alla Curia Romana nella Sala Clementina. Poi, l'inizio del calendario natalizio: il 24 dicembre alle 19.30 Francesco presiede nella Basilica di San Pietro la Messa della notte di Natale. Al mattino di sabato 25 dicembre alle ore 12 la tradizionale Benedizione "Urbi et Orbi". Venerdì 31 il Papa presiederà, nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l'anno trascorso. Il primo giorno del nuovo anno, cinquantacinquesima Giornata mondiale della Pace e Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la Messa come anche il 6 gennaio, Solennità dell'Epifania sempre alle ore 10. Il 9 gennaio, nella Cappella Sistina, alle ore 9.30, Francesco presiederà la Messa e il Battesimo di alcuni bambini.