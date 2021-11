Macron atteso al Quirinale per l'incontro con Mattarella, venerdì la firma del Trattato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra, oggi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, nell'ambito della visita a Roma per la firma del "Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata".

IL TIMING

Alle 17:20 ci sarà l'incontro tra Emmanuel Macron e Sergio Mattarella, probabilmente l'ultimo tra i due nel settennato del presidente italiano.

Alle 18:15 Macron avrà un colloquio con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi: un tete-à-tete di 45 minuti, poi un incontro allargato a ministri e delegazioni.

Alle 19:30 Il presidente francese tornerà al Quirinale per una cena ufficiale offerta dal presidente della Repubblica. E domattina si celebrerà la cerimonia vera e propria della firma del Trattato.

IL TRATTATO DEL QUIRINALE - Nessun "atteggiamento predatorio" della Francia nei confronti dell'economia italiana, ma la volontà comune di rafforzare con "reciproco vantaggio" le relazioni bilaterali nei campi più disparati, dalla politica internazionale a quella europea, dalla cooperazione transfrontaliera tra le due polizie alla cultura, dall'economia appunto alla difesa. Fonti dell'Eliseo precisano gli obiettivi francesi dell'accordo e respingono "quanto letto sulla stampa italiana" in merito alle mire di Parigi su fette di economia italiana come "completamente falso". "Quello che vorremmo creare - sottolineano - non è timore, ma una vera cooperazione reciprocamente vantaggiosa. E questo è lo scenario che il Trattato del Quirinale proporrà".

Del resto, i tempi sono più che maturi per portare termine l'iniziativa bilaterale, lanciata nel 2017, che da allora ha visto "diversi rallentamenti" fino alla ripresa dei negoziati quest'anno: la crisi tra Roma e Parigi è ormai "alle nostre spalle" e oggi la qualità delle relazioni tra Italia e Francia è "eccezionale", affermano ancora all'Eliseo. Tra i due Paesi c'è "un allineamento di pianeti favorevole", aggiungono le fonti, per non dire una luna di miele, dovuto anche alla "vicinanza tra Macron e Draghi", che si traduce in un rapporto di "fiducia e rispetto reciproci".