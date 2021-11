'Il grido delle donne', evento al Senato contro la violenza

"No alla violenza. Il grido delle donne" è il titolo dell'evento al Senato nella giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. Un appuntamento voluto dal Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che vede insieme nell'Aula di Palazzo Madama le Senatrici di tutti i gruppi, personaggi della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne. Dopo l'Inno d'Italia eseguito dalla Women orchestra, la conduttrice, Barbara De Rossi, presenta momenti di riflessione affidati ad alcune Senatrici, all'attrice Claudia Gerini e alla cantautrice Grazia Di Michele. Nell'Aula del Senato arriverà, in sella alla sua bicicletta, Orietta Casolin, che sulle due ruote sta percorrendo l'Italia da Portogruaro per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vittime di femminicidio.