Mattarella: 'Usare bene i fondi del Pnrr, attenzione alla corruzione'

"Si tratta di partire dai fondamentali, dall'essenza delle vostre funzioni. Il filo rosso che deve caratterizzare ogni presa di posizione del magistrato è il senso profondo di un'etica della professione, serve onestà intellettuale, equilibrio, e impone di rifuggire da logiche corporative". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla Corte dei Conti.

"Stiamo attraversando tempi straordinari, le ingenti risorse del Pnrr impongono in un arco temporale breve un volume considerevole di investimenti che incideranno, assieme alle riforme, sulla società, si pensi al piano di transizione ecologica e digitale", ha affermato ancora Mattarella

"Il Pnrr si traduce sulle future generazioni - ha detto Mattarella - . Questo strardinario sforzo della Ue ha preso non a caso il nome Next generation, un nome che richiama la solidarietà generazionale. Risorse che vanno usate in modo attento e responsabile. Si tratta di cogliere un'opportunità straordinaria, di cogliere la prospettiva aperta da questa nuova e inedita collaborazione tra Stati europei. Spetterà alla Corte la verifica delle spese. la Corte è chiamata a tenere conto dell'importanza riservata a fenomeni corruzioni e frodi nell'uso dei fondi"

Secondo Mattarella, "si tratta di cogliere o di perdere una opportunita' straordinaria per l'Italia e per l'Europa intera"