Putin, 'garantiamo gas all'Ue, soprattutto col Nord Stream 2'

(ANSA) - MOSCA, 22 NOV - In una conversazione telefonica con Mario Draghi il presidente Vladimir Putin ha confermato la disponibilità della Russia a garantire forniture ininterrotte di gas naturale all'Europa a lungo termine, in particolare attraverso il gasdotto Nord Stream 2. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. "Su iniziativa di Mario Draghi, è stato sollevato il tema della cooperazione nel settore energetico.

Vladimir Putin ha confermato la disponibilità della Russia a garantire forniture ininterrotte di gas naturale all'Europa a lungo termine, in particolare utilizzando le capacità del gasdotto Nord Stream 2". Lo riporta la Tass. (ANSA).