Ergastolo ostativo: sì Commissione Camera testo base riforma

La commissione Giustizia della Camera ha votato il testo base della riforma dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, il cosiddetto ergastolo ostativo. Ne dà notizia il presidente della commissione Giustizia e relatore del provvedimento Mario Perantoni, deputato del Movimento Cinque Stelle.

La riforma è stata sollecitata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'attuale normativa.

"Il testo - spiega Perantoni - interviene con il fine di recepire l'orientamento della Corte costituzionale che chiede una revisione della norma attuale. Abbiamo trovato una mediazione tra i valori espressi dalla Consulta e la necessità di mantenere il rigore nei confronti della detenzione dei boss mafiosi, un obiettivo per noi irrinunciabile. Renderò presto noto il termine per la presentazione degli emendamenti". In commissione hanno votato in favore dell'adozione del testo base tutti i gruppi tranne Fdi.