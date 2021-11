Mattarella a Madrid, inizia la visita di Stato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Madrid per una visita di Stato, l'ultima missione all'estero del suo settennato. Il Capo dello Stato è stato scortato nei cieli di Spagna da una aereo militare spagnolo, come gesto di cortesia. Al suo arrivo ha trovato, per il trasporto a palazzo reale dove l'attende re Felipe, una roll royce d'epoca. Dopo i colloqui con il sovrano, nel pomeriggio Mattarella incontrerà il premier Pedro Sanchez alla Moncloa.

L'ARRIVO DI MATTARELLA A MADRID