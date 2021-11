Gualtieri da Draghi, sostegno per il rilancio di Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato questa mattina il premier Mario Draghi. "È stato un incontro molto positivo, abbiamo affrontato tutti i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr. Abbiamo discusso di infrastrutture, mobilità e delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo. Abbiamo trovato una grande attenzione ed un grande disponibilità da parte del presidente Draghi a sostenere il rilancio di Roma. È l'avvio dei una collaborazione molto positiva", ha detto Gualtieri.

Per affrontare l'annoso problema della gestione dei rifiuti di Roma il sindaco intende fare leva anche sul Pnrr e sulla realizzazione di nuovi impianti come i biodigestori. "La situazione attuale è quella di un deficit di impianti e di sbocchi - ha detto Gualtieri al termine dell'incontro con Draghi - Alla fine di ottobre c'è stato un guasto di un impianto a Frosinone, che sta rallentando la raccolta. Stiamo lavorando intensamente per uscire da questa situazione di difficoltà che riguarda la raccolta ordinaria".