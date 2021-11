Trova e restituisce 5mila euro, somalo Cavaliere

Nel luglio scorso trovò un portafogli contenente cinquemila euro e lo restituì al legittimo proprietario. L'altruismo di Mohamed Ali Hassan, 39 anni, somalo, sposato e padre di sei figli, è stato premiato oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la nomina a Cavaliere della Repubblica. Mohamed vive e lavora da anni come collaboratore domestico a Vibo Valentia nell'abitazione della signora Maria Folino Murmura, vedova di Antonino Murmura, per molti anni parlamentare e figura storica della politica vibonese.

La storia di Mohamed é un vero esempio di senso civico, come viene sottolineato nella motivazione dell'onorificenza attribuitagli dal Capo dello Stato. La mattina dell'8 luglio scorso, esce insieme alla figlia per recarsi dai carabinieri, ai quali presenta una denuncia poiché la ragazza aveva smarrito la carta d'identità. Una volta regolarizzata la denuncia, durante il tragitto verso il Comune, Mohamed rinviene per strada un portafogli e, con grande sorpresa, vede che contiene una consistente somma di denaro. Grazie alla presenza di un documento di identità scopre che il portafoglio appartiene a una donna di Maierato, un centro ad una decina di chilometri da Vibo Valentia. Non ci pensa su due volte per capire che l'unica cosa da fare é restituire quel portafogli alla legittima proprietaria. Un gesto di "alto senso civico", come sottolineato nelle motivazioni del riconoscimento quirinalizio, che si arricchisce anche del gesto di declinare con cortesia una ricompensa di 200 euro che gli è stata offerta dalla proprietaria del portafoglio: "Lasci stare - dice alla donna - non mi serve alcun premio per ciò che ho fatto".