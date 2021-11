A 91 anni offrì suo vaccino, 'nessun eroismo'

Già a marzo scorso si stupiva che qualcuno lo volesse proporre come cavaliere della Repubblica per la sua generosità. Da oggi che è commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana continua a ripetere di non sentirsi affatto un eroe. Semmai "generoso", spiega, è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha voluto premiare il suo altruismo e la sua sensibilità per aver offerto a Cinzia, mamma di Mattia, disabile 22enne, la sua dose di vaccino contro il Covid. A Giancarlo Dell'Amico, 91 anni, di Carrara, imprenditore del marmo in pensione da soli 5 anni, rinunciare al suo turno era sembrata la "cosa più semplice da fare". Del resto, ha sempre ripetuto, "chi è anziano viene dopo un giovane: la sua vita l'ha già fatta. Muore un anziano? Requiem".

La storia inizia a febbraio scorso, con la campagna vaccinale quasi all'inizio, che procede per categorie. Cinzia, cinquantenne, ne è esclusa, ma per tutelare Mattia attraverso La Nazione rivolge un appello per chiedere che i familiari delle persone fragili abbiano una priorità. Giancarlo lo legge e decide di mobilitarsi, dapprima rimanendo nell'anonimato, poi venendo allo scoperto quando si 'scontra' con i protocolli che impediscono di cedere alla donna il suo turno di vaccinazione.

"Ho mosso le acque perchè volevo portare all'attenzione di chi di dovere persone dimenticate. Mi pareva una mostruosità che certe persone fossero escluse. Lo Stato italiano - commenta - o eccelle come oggi che siamo avanti a tutti nelle vaccinazioni oppure...insomma o troppo buoni o troppo asini". Arriva la notorietà e anche il risultato. La Regione Toscana decide di allargare la platea delle priorità anche ai conviventi delle persone estremamente vulnerabili o a chi li assiste. "Abbiamo trovato comprensione - spiega oggi il neo commendatore -: a Cinzia il vaccino è stato poi fatto il mio stesso giorno, 15 minuti prima di me, il 4 marzo", a Carrara.

Da allora, racconta ancora Giancarlo, ha anche già fatto "la terza dose, perchè sia chiaro, sono un pro vax. Nel corso della mia vita ho visto sconfiggere la difterite, la paralisi infantile, la rosolia, una bestia per le donne incinte. Non è comprensibile chi non vuole capire che ci sono cose che per il bene comune si devono accettare, che bisogna pensare agli altri". Quanto a Mattia non solo lo ha incontrato: è diventato il suo "nipote putativo, il tredicesimo".