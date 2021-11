Riunione sulla manovra con Draghi alle 11 a Palazzo Chigi

Una riunione sulla manovra e anche sul nodo del reddito di cittadinanza è in programma alle 11 a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi dovrebbe incontrare i ministri per fare un punto sulle misure inserite nella legge di bilancio, che è attesa tra domani e giovedì in Parlamento. Alla riunione non parteciperà il ministro dell'Economia Daniele Franco che è impegnato a Bruxelles.