Napoli: Manfredi, subito fondi o non si va avanti

Subito fondi e personale per Napoli, un intervento non oltre la Finanziaria, altrimenti non si potrà andare avanti e servirà una valutazione con cittadini e forze politiche. In un forum con Repubblica, il neosindaco di Napoli Gaetano Manfredi lancia l'allarme, ipotizza per non lasciare la necessità di un intervento tra i 100 e i 200 milioni l'anno per la spesa corrente, per 5 anni, e lancia un 'Pnrr delle città' con una verifica sui processi. Perché c'è "una pioggia di miliardi destinata al Sud, ma rischiano di non arrivare mai sui territori, e di non essere mai spesi". E senza risposte, "è come fare la Formula 1 senza benzina".