Alt di Di Maio: 'Colle? Obiettivo è profilo migliore, non una crisi'

"Qui qualcuno sta lavorando per creare una crisi politica, abbiamo bisogno di una guida solida per il paese. Bisognerebbe fermare questo gioco a bruciare nomi perché ci giochiamo i migliori". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a 'L'aria che tira', aggiungendo che il suo obiettivo è quello di portare "al profilo migliore". Di Maio ha aggiunto che per l'elezione del presidente della Repubblica "ci vorrebbe il pieno coinvolgimento del Parlamento, deve essere un tema molto presente nei prossimi mesi, forze politiche devono coordinarsi il più possibile".