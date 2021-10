Ddl Zan, verso la mediazione. Ostellari, riconvocare la Capigruppo

"Anche Letta si è arreso all'evidenza: il ddl Zan ha bisogno di modifiche migliorative. Serve una mediazione di buonsenso per fare una legge giusta ed efficace. Senza limitare le libertà e lasciando fuori i bambini. Il percorso di collaborazione era già stato avviato e aveva dato frutti, apprezzati anche da gruppo autonomie e Italia Viva. Ripartiamo da lì. Chiedo la convocazione di quel tavolo con i capigruppo già a partire da domani". A dirlo è il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Ieri il segretario del Pd Enrico letta aveva dato il via libera all'apertura di un tavolo sul provvedimentoo. Sulla legge Zan, aveva detto, "abbiamo un dovere nei confronti della nostra società, dobbiamo portarla avanti e approvarla. Sono stato molto rigido nei mesi scorsi e questo ci ha consentito di arrivare all'Aula del Senato. Chiederò in questi giorni ad Alessandro Zan di fare un'esplorazione con le altre forze politiche per capire le condizioni che possano portare a un'approvazione del testo rapida". Letta apre così a modifiche "purché non siano cose sostanziali, ma mi fido di Zan. Sulla base di quello che dirà, sono sicuro si potrà approvare il testo in tempi rapidi. Se non lo facessimo si avrebbe un rimbalzo negativo nei confronti di tante parti della nostra società che si aspettano una risposta".

Zan aveva ringraziato Letta per la fiducia e ha avvitato una trattativa con le altre forze politiche per modificare in alcune parti il testo.