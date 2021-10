Gualtieri arrivato in Campidoglio per il passaggio di consegne con la Raggi

Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri é arrivato in Campidoglio per il passaggio di consegne con la prima cittadina uscente Virginia Raggi. All'ingresso principale di Palazzo Senatorio ci sono decine di persone che hanno voluto assistere all'evento, insieme a molti cronisti e operatori televisivi. Applausi per l'ex ministro al suo arrivo che si è fermato a salutare sorridente i presenti, senza rilasciare dichiarazioni.

I due si sono affacciati insieme al balconcino dello studio del sindaco con vista Fori Imperiali. Poi Gualtieri si è riaffacciato da solo per salutare i fotografi.

"I miei migliori auguri a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso. A livello umano e politico è un'esperienza piena. Io sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la più bella del mondo. Consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco". Lo ha detto la sindaca uscente Virginia Raggi nel passaggio di consegne in Aula Giulio Cesare.

"Sono onorato finalmente di assumere questo ruolo cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione" le prime parole del neo sindaco Gualtieri. Con la sindaca uscente "abbiamo parlato dei dossier più importanti e ora inizierà per me il lavoro. Ringrazio Raggi per il lavoro di questi anni e ora inizia fase per me intensa e appassionante".