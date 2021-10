Gualtieri domani in Campidoglio, scambio di consegne con Raggi

Roberto Gualtieri neo eletto sindaco di Roma andrà giovedì in Campidoglio. Per la prima volta dunque domani salirà a Palazzo Senatorio da primo cittadino della capitale dove ad attenderlo ci sarà la sindaca uscente Virginia Raggi. Tra i due avverrà uno scambio di consegne. Raggi aveva incontrato Gualtieri, come anche il suo competitor Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli aveva illustrato i dossier più importanti per la capitale.