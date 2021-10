"Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco del centrosinistra per Roma, nella sede del suo comitato elettorale.

"Sarò il sindaco delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare".