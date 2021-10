Green pass: dipendenti in sciopero, chiuso Comune Badalucco

(ANSA) - BADALUCCO, 15 OTT - Il Comune di Badalucco, in Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia (Imperia), è rimasto chiuso, stamani, perché i dieci dipendenti hanno scioperato contro il green pass e non si sono presentati al lavoro.

"Tra loro - spiega il sindaco del piccolo centro, Matteo Orengo - c'era pure un vaccinato, che ha aderito per motivi di solidarietà. Ho sentore che lo sciopero possa proseguire fino al 20 ottobre, ma mi auguro, che da lunedì prossimo garantiscano almeno un servizio minimo". Il primo cittadino ha incontrato i dipendenti, mercoledì scorso, delegando il segretario generale al controllo dei pass. Segretario che, a sua volta, ha delegato al controllo due dipendenti, recandosi in Comune soltanto il mercoledì e il venerdì pomeriggio. "Riguardo i tamponi, tra l'altro non dovrebbero esserci problemi - conclude Orengo - avendo preso contatti con la farmacia del paese, per effettuare i test settimanali, però mi aspettavo questa situazione. (ANSA).