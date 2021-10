Elezioni 2021: domenica i ballottaggi, occhi puntati su Roma, Torino e Trieste

Domenica 17 e lunedì 18 ballottaggi per la scelta dei sindaci nei comuni nei quali nessuno dei candidati abbia superato il 50% al primo turno. Occhi puntati su Roma, Torino e Trieste.

"Il primo turno è andato già molto bene, siamo tornati in sintonia con il Paese, abbiamo tre sindaci di grandi metropoli, ora il nostro sforzo è far sì che Gualtieri a Roma e Lo Russo a Torino completino il quadro. Se così fosse sarebbe un trionfo, ma è già un successo con il primo turno. Aspetto di vedere il ballottaggio, credo di poter dire che se vincessero sarebbe molto importante per Torino e Roma", dice il leader del Pd Enrico Letta.

Lunedì dopo i ballottaggi per le Comunali il leader della Lega Matteo Salvini si riterrà soddisfatto "se tanta gente andrà a votare". Come ha spiegato nell'intervista a a Radio anch'io su Radio 1, "ci sono oltre 40 comuni al voto, da Roma a Torino, da Caserta a Trieste: mi piacerebbe che votasse tanta gente. Il dato eclatante del primo turno - ha proseguito - è che la metà degli italiani non si fida di nessuno. Quindi è inutile festeggiare un sindaco in più o in meno quando va a votare un terzo della gente". Roma e Torino sono importanti? "Per me sono importanti anche Caravaggio e Cassano d'Adda", ha risposto Salvini.