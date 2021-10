Regione Toscana riforma lo statuto, ora c'è sottosegretario

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - La Regione Toscana avrà per la prima volta un sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, scelto tra i consiglieri regionali, e due questori per l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza "oneri aggiuntivi a carico del bilancio". Lo ha votato il Consiglio regionale stasera approvando a maggioranza una legge che riforma lo statuto della Regione Toscana al termine di un lungo dibattito.

L'esito è frutto di alcuni emendamenti del Pd che introducono la figura di un sottosegretario e due membri aggiuntivi (i questori) per l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Al momento del voto M5s ha lasciato l'aula così come Giacomo Bugliani (Pd), il presidente della commissione affari istituzionali che non ha partecipato alla votazione. Voto contrario di Italia Viva con Stefano Scaramelli che così conferma la linea annunciata da mesi. A favore hanno votato, tra i presenti in aula, 30 consiglieri su 31. Hanno detto sì Pd, Lega, Fi, Fdi. (ANSA).