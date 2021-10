Dl capienza in vigore da oggi, nuove aperture dall'11

Il decreto sulle capienze, contenente le regole per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stato pubblicato la scorsa notte in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi. Le nuove capienze per luoghi della cultura e dello sport e per il via libera alla riapertura delle discoteche si applicheranno, in base al testo approvato giovedì in Cdm e ora in vigore, dall'11 ottobre. Il testo contiene anche norme per la Pa e sull'esame di avvocato, fondi per dare asilo in Italia a cittadini afghani, norme sulla protezione di dati personali e sul revenge porn.

La Scala di Milano si prepara a riempirsi di pubblico da lunedì, da quando cioè i teatri torneranno a capienza piena con la fine delle restrizioni anticovid sul distanziamento e gli spettatori potranno passare da circa mille a duemila. Sono infatti in vendita da oggi i biglietti per tutti i posti disponibili, anche per gli spettacoli che avevano registrato il soldout con la capienza prevista al 50% a partire dal Barbiere di Siviglia in programma lunedì e dalle repliche del balletto Madina con Roberto Bolle.