Austria, Kurz tira dritto: 'Mi difenderò dalle false accuse'

"Le accuse sono false, ma proprio perché sono false mi danno la forza per difendermi e per andare avanti". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz alla stampa prima di recarsi dal presidente Van der Bellen. "E' giusto che la giustizia indaghi contro chiunque, ma la presunzione di innocenza, almeno fino a ieri, è un pilastro della nostra democrazia", ha aggiunto Kurz. "L'Oevp - ha proseguito - si impegnerà per garantire stabilità nel Paese. Con i Verdi finora abbiamo governato bene, anche durante la pandemia, ma se ora ritengono di volersi cercare una nuova maggioranza sono liberi di farlo".

Kurz, al centro di un'inchiesta dalla procura anti-corruzione, alle ore 16 è stato ricevuto dal presidente Alexander Van der Bellen. Il suo vice, il verde Werner Kogler, nel primo pomeriggio si è già confrontato con Van der Bellen sulla "difficile situazione nella quale attualmente si trova il paese". "Ora - ha aggiunto - servono stabilità e trasparenza". In una nota i Verdi hanno messo in discussione la "capacità di azione" del cancelliere, alla luce dell'inchiesta su sondaggi e inserzioni pagati dalla mano pubblica.

I Verdi, il partner di coalizione del partito popolare Oevp di Sebastian Kurz, hanno invitato tutti i capigruppo in parlamento per un giro di consultazioni. Nel frattempo i tre partiti di opposizione - Spoe, Neos e Fpoe - hanno annunciato mozioni di sfiducia contro il cancelliere. Il futuro del governo, in questo momento, dipende perciò dai Verdi, che oggi, a 24 ore dalle perquisizioni nella cancelleria e nella sede dell'Oevp, hanno preso le distanze da Kurz. "Non possiamo andare avanti come se nulla fosse", ha detto il vice cancelliere Kogler.