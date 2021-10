Torino: allestiti 919 seggi, 635 i presidenti sostituiti

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Sono state completate in serata, a Torino, le operazioni di allestimento dei seggi per le elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre. Lo rende noto il Servizio elettorale della Città di Torino. Superato senza problema qualche disagio verificatosi nel pomeriggio in alcuni seggi, dove è stato segnalato un ritardo nell'arrivo delle schede.

Sono 919 le sezioni elettorali del capoluogo piemontese.

Sostituiti 635 presidenti di seggio, che hanno rinunciato all'incarico, 58 con funzionari comunali, e 1.900 su 3.800 scrutatori. (ANSA).