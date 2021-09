Morisi: Salvini, vedo tanta omofobia a sinistra

Sul caso Morisi "mi sembra che ci sia un'operazione di guardonismo imbarazzante". Lo ha detto ad Aria Pulita su 7 Gold il leader della Lega Matteo Salvini. "Non ci sono reati, non sono vicende politiche. Se uno fa l'amore con un uomo o con una donna liberamente è una sua scelta" ha detto Salvini. "Per quello che riguarda l'uso di sostanze stupefacenti - ha aggiunto - io finché campo condanno lo spaccio di droga. E quindi gli spacciatori di droga sono criminali e il loro posto è la galera. Chi consuma droga sbaglia e fa del male a se stesso, chiunque esso sia. Quindi Pd e 5 Stelle che vorrebbero legalizzare alcune droghe non fanno un buon servizio, la droga è morte". Per Salvini, "qualcuno da una settimana massacra o prova a disturbare Salvini e la Lega in campagna elettorale su vicende di vita privata" ma "io sono assolutamente sereno e convinto che la Lega avrà un grandissimo risultato".

"Oggi ho scoperto che un leghista non può essere omosessuale, vedo tanta omofobia a sinistra". Così Matteo Salvini fuori dall'hotel milanese dove si è tenuta la conferenza stampa del centrodestra. "Vorrei sapere cosa ne pensa il signor Zan di alcuni giornali che si occupano di guardonismo domestico anziché occuparsi dei problemi del paese" ha aggiunto il leader della Lega, secondo cui la vicenda Morisi non influirà sul consenso della Lega al voto di domenica e lunedì alle amministrative.